Porto Alegre terá mais três drive-thrus para vacinar idosos

No segundo dia de vacinação de idosos contra a Covid-19 em Porto Alegre nesta quinta-feira (11), uma boa notícia para facilitar a vida de quem está no calendário em andamento. A Capital terá mais três drive-thrus para aplicar as doses.

Nesta quinta, a vez é de quem tem mais de 87 anos . Nesta sexta-feira (12), começa a vacinação para quem tem mais de 85 anos.

Os novos drive-thrus serão no estacionamento do Ministério Público Estadual (MP-RS), próximo à orla do Guaíba, na Arena do Grêmio e no complexo do estádio Beira-Rio. A prefeitura ainda não divulgou o dia e os horários de funcionamento.

No drive-thru do Simers, o idoso com 87 anos João Fonseca foi a primeiro s receber a vacina às 8h desta quinta, logo que o posto foi aberto no estacionamento da entidade médica, no bairro Petrópolis.

Também são mais dez postos de saúde com a aplicação da vacina e um outro drive-thru no BIG, da avenida Sertório. A vacinação vai até as 17h em todos os locais.