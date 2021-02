Porto Alegre vacina mais de 3 mil idosos com 90 anos ou mais no primeiro dia

Mais de 3 mil idosos foram imunizados em Porto Alegre nesta quarta-feira (10), dia que deu a largada à vacinação dos mais velhos nos postos de saúde e drive-thrus da Capital. Foram 3.307 doses aplicadas ao todo para a faixa de pessoas com 90 anos ou mais.

Os dados ainda são parciais, sujeitos a revisão, mas estão sendo atualizados no vacinômetro da prefeitura de Porto Alegre., foram vacinados 740 idosos: 440 no estacionamento do Hipermercado Big da avenida Sertório e 300 no estacionamento do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers).