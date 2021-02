Idosos com 87 anos ou mais começam a ser vacinados nesta quinta em Porto Alegre

Os idosos com 87 anos ou mais começam a ser vacinados nesta quinta-feira (11), em Porto Alegre. A imunização dos mais velhos começou nesta quarta (10) na Capital, para pessoas com mais de 90 anos. Até sexta-feira (12), o cronograma deve abranger, também, a faixa dos 85 anos.

estão aplicando as doses do imunizante. A prefeitura reforça que a vacina está garantida para todo o público desta faixa etária, independentemente do horário de chegada nas unidades.