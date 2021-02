Com primeira vacina feita, idosa diz o que fará após segunda: 'Vou abraçar meu bisneto'

Depois de três horas na fila do drive-thru da vacina montado no estacionamento do Sindicato Médico do RS (Simers) em Porto Alegre, a idosa Elvira Rodrigues disse o que pretende fazer, após receber a segunda dose da imunização daqui a 28 dias:

"Tudo que não tenho feito em um ano (risos). Abraçar meu bisneto, meus netos e filhos: a família toda", listou Elvira.

'Muito, muito' feliz com a vacina, Iracema fez um sinal de V, de vitória, com a mão. Foto: Roberta Mello/Especial/JC

Iracema Antunes estava bem tranquila e relaxada, sentada na carona do carro, e até deu risada ao ser vacinada no drive-thru do sindicato.

"Não doeu nada. A mãozinha dela (da técnica de enfermagem que fez a aplicação) é maravilhosa", garantiu. Questionada se estava feliz com a imunização, a idosa deixou claro quanto: "Muito, muito". E fez um sinal de V, de vitória, com a mão do braço contrário ao que recebeu a dose.

No Simers, houve quem tivesse de aguardar por mais de 3 horas. A fila de mais de uma quadra começou a se formar logo cedo. A população esperava que a vacinação começasse às 8h, mas devido a um atraso na chegada das doses, a aplicação só teve início às 10h.

De acordo com o presidente do Simers, Marcelo Matias, as vacinas demoraram mais do que o previsto para chegar ao local. "Nossa estrutura estava pronta para começar a aplicar as vacinas desde as 8h, mas a chegada dos lotes encaminhados pela prefeitura de Porto Alegre atrasou", disse. Nos próximos dias, a expectativa do sindicato médico é que a situação se normalize e a população não tenha que esperar tanto tempo dentro dos carros.

A Capital tem cerca de 14 mil pessoas com mais de 85 anos e recebeu 22 mil doses para atender a este público. Como muitos já foram vacinados antes mesmo dessa quarta-feira, por estarem em asilos ou acamados nas residências, após vencer este grupo, a próxima faixa será a acima de 80 anos.