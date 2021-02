Posto Modelo tem aglomeração no primeiro dia de vacinação de idosos

Fila desde a madrugada e aglomeração na espera pela dose tão aguardada em um dos postos mais buscados para a vacinação de idosos em Porto Alegre. A concentração de pessoas no Posto Modelo tornou difícil manter o distanciamento.

Até o fim de semana, a população com 85 anos ou mais será vacinada. Nesta quinta-feira (11), será a vez de quem tem mais de 87 anos. Na sexta-feira (12), começa para quem tem mais de 85 anos.

A gerente do posto, Aline Medeiros, faz apelo para que as pessoas tentem manter os cuidados, mesmo com a fila, e ainda recomendou que as pessoas, incluindo os acompanhantes, levem água para se hidratar devido ao calor e se alimentem bem antes de se dirigir à unidade.

"Também é importante não esquecer o documento de identidade e comprovante de residência para fazer o cadastro bem certinho na hora da vacinação", alerta Aline.