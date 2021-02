Começa a vacinação de idosos com 90 anos ou mais em Porto Alegre

Começou a vacinação dos idosos contra a Covid-19 em Porto Alegre. A Capital começa nesta quarta-feira (10) pela faixa das pessoas com 90 anos ou mais. Serão 10 postos de saúde com a aplicação das doses e ainda dois drive-thrus.

A aplicação começou às 8h e vai até as 17h. Os drive-trhus estão em dois locais e começa a fazer a vacinação às 10h.

No posto Santa Cecília, que fica ao lado do Hospital de Clínicas (HCPA), fila se forma desde cedo. As pessoas estão em cadeiras e também em pé.

Até o fim de semana, a população com 85 anos ou mais será vacinada. Nesta quinta-feira (11), será a vez de quem tem mais de 87 anos. Na sexta-feira (12), começa para quem tem mais de 85 anos.