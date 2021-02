Porto Alegre não tem previsão de vacinar idosos com menos de 85 anos

A prefeitura de Porto Alegre ainda não tem previsão para começar a vacinação de idosos com menos de 85 anos. Mensagens disseminando fake news vêm circulando pelas redes sociais, divulgando falsos calendários de vacinação para diferentes idades.

cronograma divulgado até o momento No entanto, oprevê apenas a vacinação dos idosos com mais de 85 anos. O calendário de vacinação começa nesta quarta (10), com pessoas acima de 90 (leia abaixo o calendário completo).

Nesta q uarta, os moradores acima de 90 anos serão os primeiros a receber as doses. Na quinta-fei ra (11), será a vez dos idosos com 87 a 89 anos, e, na sexta-feira (12), pessoas com 85 anos a 86 anos. Mesmo idosos de 87 e mais de 90 anos que não vacinarem quarta e quinta poderão ir nos demais dias.

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde desmentiu os calendários para outras idades e alertou que não há definição de data para demais faixas etárias. O único calendário válido até o momento é da vacinação que começa nesta quarta-feira.

Confira o calendário válido de vacinação em Porto Alegre: