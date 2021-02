Confira novos horários dos postos que vacinarão idosos em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre comunicou nesta terça-feira (9) a mudança nos horários de funcionamento dos 10 postos de saúde que terão a vacinação da Covid-109 para idosos . A imunização começa nesta quarta-feira (10) pela faixa dos 90 anos ou mais.

Todos vão atender das 8h às 17h. Na divulgação nessa segunda-feira (8), alguns postos teriam a aplicação até as 22h, aqueles que funcionam até mais tarde.

Na quinta-feira (11), será para quem tem 87 a 89 anos, e na sexta-feira (12) para as pessoas acima de 85 anos. Porto Alegre tem cerca de 14 mil moradores com mais de 85 anos, mas muitos já foram vacinados em asilos e nos casos de acamados, em casa. ( veja a lista de postos com horários no fim do texto )

São dez postos que aplicarão as doses: Camaquã, Moab Caldas, Assis Brasil, Santa Marta, Santa Cecília, IAPI e Clínica de Família Álvaro Diffini, Morro Santana, Modelo e São Carlos.

Para receber a vacina basta um documento de identidade e o comprovante de residência.