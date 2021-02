Porto Alegre dará início a nova leva de vacinação de profissionais da saúde

Covid-19 Com o avanço da vacinação contraem quem atua nas linhas de frente de atendimento a pacientes com a doença em Porto Alegre, começarão a ser imunizados na cidade um nova leva de profissionais de saúde. Entidades representativas de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas e psicólogos passarão também a aplicar a vacina com doses fornecidas pelo município.

A partir de regras de prioridades poderão ser vacinados médicos do sistema privado e não ligados diretamente à doença. A preferência é para profissionais com mais idade e algumas comorbidades e que, por se relacionar diariamente com um grande números de pessoas e doentes estão mais expostos a riscos, explica Fernando Ritter, diretor da vigilância em saúde da prefeitura de Porto Alegre.

“Mesmo quem está em consultório privado se expõe a riscos, como um pneumologista que vai atender pessoas com síndrome gripal e sintomas de Covid. Em Porto Alegre, recebemos 90 mil doses e já vacinamos cerca de 33 mil profissionais que estão linha de frente da Covid”, explica Ritter.

O responsável pela vigilância em saúde no município diz que as imunizações dentro das prioridades de vacinação estão correndo em paralelo para acelerar o processo. O temor, detalha, é que a nova variantes da doença avance antes que esses grupos estejam vacinados e ocorra novamente um crescimento acelerados de casos.

“Dos profissionais de UTI, atendimentos de urgência e emergência, Samu e profissionais de serviços gerais que atuem nas linhas de frente primária e secundária, todos ou já foram vacinados ou estão me vias de ser”, assegura Ritter.

No caso dos profissionais que começarão a ser vacinados por entidades como o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) as prioridades devem ser para quem está na ativa, maior idade e tem comorbidades comprovadas. De acordo com o Simers, mais de 2 mil profissionais se cadastraram para serem imunizados no sábado.