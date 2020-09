Porto Alegre ultrapassa mil mortes relacionadas ao novo coronavírus

Mil vidas perdidas. Porto Alegre ultrapassou nesta segunda-feira (28) a triste marca de mais de mil vítimas fatais em decorrência do novo coronavírus. O marco ocorreda Covid-19 na cidade e no Estado, em março. São 1.011 mortes associadas à doença desde então, segundo atualização da prefeitura da Capital até o fim desta tarde.

Foram 35 novos óbitos contabilizados nesta segunda-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, 12 deles ocorridos no fim de semana. O registro mais recente foi de uma mulher de 83 anos que estava internada no Hospital São Lucas e que tinha comorbidades.

Apesar dos muitos óbitos e dos registros ainda diários de casos positivos da doença, o avanço da pandemia reduziu o ritmo na Capital. Um dos indícios é o número de internações em leitos de Unidades de Tratamentos Intensivo (UTIs),. A taxa de ocupação no fim da tarde desta segunda era de 86,4%.

Porto Alegre é a cidade com maior número de vítimas da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira,