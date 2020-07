Rio Grande do Sul passa de 60 mil casos de Covid-19 e de 1,6 mil mortes pelo vírus

O Rio Grande do Sul passou de 60 mil casos confirmados do novo coronavírus nesta segunda-feira (27). Foram 311 novos registros no boletim diário da Secretaria Estadual da Saúde, somando 60.044 casos no total.

Também foram confirmados mais 40 óbitos por Covid-19, ocorridos desde o dia 17 de julho. Assim, o número de vítimas fatais pelo vírus chega a 1.611 no Estado. As novas vítimas tinham entre 23 e 96 anos.

Em Porto Alegre, a última atualização da Secretaria Municipal da Saúde, no fim da tarde desta segunda, listava 19 novas mortes. São 292 óbitos e 7.652 casos confirmados. A Capital também tinha 310 pacientes confirmados em UTI e outros 43 pacientes considerados suspeitos nos leitos intensivos.

A ocorrência do vírus está presente em 461 dos 497 municípios gaúchos. O total de pacientes recuperados no Estado é de 51.305, o que representa 85% dos casos.