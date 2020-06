Hospital Independência inicia atendimentos em Porto Alegre

foi construído em apenas 30 dias Começou a operar nesta segunda-feira (15) o novo hospital de Porto Alegre dedicado, inicialmente, ao combate da Covid-19. O Hospital Independênciaapós parceria dos grupos Zaffari, Gerdau, Ipiranga e Hospital Moinhos de Vento.

Serão 60 leitos, todos exclusivamente para o Sistema Único de Saúde (SUS). Cerca de 300 profissionais de saúde atuarão no local, que vai oferecer atendimento 24 horas por dia aos pacientes. Os primeiros pacientes deve ser encaminhado ao hospital ainda nesta segunda-feira.

O empreendimento fica na Avenida Antônio de Carvalho e é gerido pela Rede de Saúde Divina Providência. Depois do enfrentamento à pandemia, a unidade será entregue para a rede pública municipal de saúde e deverá funcionar permanentemente.

Local foi construído em 30 dias por Gerdau, Ipiranga, Zaffari e Moinhos de Vento. Foto Luiza Prado/JC

A construção teve investimento total de R$ 10,4 milhões. A maior parte do investimento veio dos grupos Gerdau e Ipiranga, que contribuíram com R$ 4,2 milhões cada, enquanto o Grupo Zaffari aportou R$ 2 milhões.

O Hospital Moinhos de Vento está prestando consultoria e supervisionando o treinamento e processos, expertise e insumos, desde o início do projeto. O Superintendente Executivo do hospital, Mohamed Parrini, destacou o compromisso com a entrega do empreendimento. "Quando Porto Alegre mais precisa, a iniciativa privada e o poder público entregam um hospital novo e totalmente equipado. Uma estrutura que ficará como legado para o estado, ampliando, não só durante a pandemia, mas também para o futuro, a capacidade de internação da rede pública de saúde", afirmou.