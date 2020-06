Incidência de Covid-19 mantém alta, mas RS não altera posição frente a outros estados

ultrapassou 10 mil casos confirmados pelo novo coronavírus Na semana em que o Rio Grande do Sul, sem contar a grande subnotificação, o Estado viu crescer, mais uma vez, a taxa de incidência da Covid-19. Agora, já são 87,2 casos a cada 100 mil habitantes, segundo o Ministério da Saúde.

quando o coeficiente de incidência era de 59,6 a cada 100 mil habitantes contaminação está estável no RS A taxa subiu 46,3% em uma semana,. A alta não altera a situação do Rio Grande do Sul quando comparada aos demais estados. O Estado tem a 22° menor incidência do vírus no Brasil. A quarta fase de pesquisa Universidade Federal de Pelotas (UFPel) indicou que a

Os casos mais críticos permanecem concentrados nas regiões Norte e Nordeste. Amapá, Amazonas, Acre, Roraima e Ceará lideram com as maiores taxas de incidência. Veja os índices abaixo:

No recorte que compara a mortalidade por 100 mil habitantes, o crescimento no Rio Grande do Sul foi de 22,2% em uma semana. O coeficiente pulou de 1,8 para 2,2 óbitos. Até a manhã desta quarta-feira (3), eram 247 gaúchos vítimas fatais por Covid-19 - há uma semana, o Estado batia a marca de 200 óbitos.

Dois dos estados com maior incidência de casos aparecem, também, com os maiores índices de mortalidade: Amazonas e Ceará. Nesta base de comparação, o Rio Grande do Sul também é o 22° da lista.