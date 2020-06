RS ultrapassa 10 mil casos e tem 13 mortes notificadas nesta terça

Brasil, que superou as 30 mil mortes nesta terça O Rio Grande do Sul ultrapassou a barreira dos 10 mil casos de Covid-19 com quase 500 novas notificações desta terça-feira (2). O dia também teve número relevante de mortes, comparado ao cenário das últimas semana: foram 13 óbitos, sendo três na pequena Paverama, no Vale do Taquari, região que tem sido foco de contaminação devido à operação de plantas frigoríficas. O total de óbitos é de 247, 14ª posição no

Os óbitos foram em Camaquã (homem, de 49 anos), Caxias do Sul (mulher, de 97 anos), Novo Hamburgo (homem, de 47 anos), três em Paverama (duas mulheres, uma de 76 anos e outra de 93 anos, e um homem, de 87 anos), Passo Fundo (mulher, de 53 anos), Santo Ângelo (homem, de 72 anos), São Gabriel (mulher, de 59 anos), Tramandaí (homem, de 82 anos) e Triunfo (homem, de 68 anos).

Porto Alegre teve duas mortes confirmadas ligadas ao novo coronavírus. Um homem de 67 anos, que morreu em 31 de maio no Hospital São Lucas. Ele fazia tratamento com quimioterapia. O 41º óbito foide uma mulher de 94 anos que tinha comorbidades (outras doenças crônicas) estava internada desde 21 de maio no Hospital Moinhos de Vento. Há seis dias ela estava na UTI em ventilação mecânica.

Nesta terça, Lajeado, que mantém a liderança na pandemia no Estado, teve 33 novos registros e agora tem 1.329 contaminados. Porto Alegre, segunda em casos, informou 50 novos registros e passa a um total de 1.265, segundo o Painel da Covid-19 no RS, elaborado pelo Jornal do Comércio, com base em dados da Secretaria Estadual da Saúde e da prefeitura da Capital.