Litoral Norte e região de Uruguaiana passam à bandeira laranja com maior risco

O mapa do distanciamento controlado para combater a pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul teve mudança, com duas regiões passando a maior grau de risco a partir de segunda-feira (1).

No mapa divulgado neste sábado (30) pelo governo estadual, as regiões de Uruguaiana e Capão da Canoa, que haviam passado para a bandeira amarela no levantamento anterior, voltaram a ser classificadas como bandeira laranja. A piora em indicadores utilizados para o cálculo provocou a alteração, informa o site sobre a pandemia.

Outras 14 regiões apresentaram risco epidemiológico médio para o coronavírus.

As novas bandeiras e os respectivos protocolos que regram o funcionamento de mais de cem atividades econômicas são válidas de segunda-feira até domingo (7).

Municípios em cada região que trocou de amarela para laranja

Região 3: Alegrete, Barra do Quaraí, Itaqui, Maçambara, Manoel Viana, Quaraí, Rosário do Sul, Santa Margarida do Sul, Santana do Livramento, São Gabriel e Uruguaiana

Regiões 4 e 5: Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Caraá, Cidreira, Dom Pedro de Alcântara, Imbé, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos do Sul, Mostardas, Osório, Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Tavares, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras, Três Forquilhas e Xangri-lá

Segundo o governo, também será disponibilizado o levantamento divulgado na rodada anterior, "para que os gaúchos possam acompanhar a evolução de suas regiões entre uma semana e outra". Na visualização, será possível verificar a situação anterior.

As regiões de Uruguaiana e Capão da Canoa haviam apresentado melhora nos índices utilizados para calcular as bandeiras do distanciamento controlado na semana em vigor. Segundo o comitê da pandemia, hospitalizações confirmadas por Covid-19 e internações em UTIs por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) aumentaram em ambas as regiões. Estes dois indicadores pesaram na troca da cor amarela para a laranja, informou o governo.

Uruguaiana apresentou piora em quatro indicadores, ao mesmo tempo em que obteve melhora em outros dois. Houve crescimento de quatro para 10 hospitalizações confirmadas por Covid-19, e aumento de sete para 10 casos de internações em UTI por SRAG nos últimos 14 dias.

Em Capão da Canoa, o fato predominante para a mudança foi a soma do número de novas hospitalizações SRAG e Covid-19 nos últimos 14 dias, que foi maior que cinco. Além disso, houve piora em três indicadores, entre os quais o número de hospitalizações confirmadas por Covid-19, que saltou de zero para oito, e o número de internações em leitos de UTI por SRAG, que subiu de 2 para 12.

Principais alterações nas duas semanas na pandemia no RS: