Lajeado ultrapassa Porto Alegre em casos de Covid-19

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Os registros de Covid-19 nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul mostram troca de posição: a cidade de Lajeado passou a liderar o número de casos, chegando a 1,2 mil notificações. Porto Alegre tem quase 1,1 mil pessoas com testes positivos para o novo coronavírus. Esta quinta-feira teve uma morte em Santa Rosa.

O número total de casos pelo Painel do Jornal do Comércio para a Covid-19 no Estado aponta um total de 8.727 casos e 5.891 recuperados. O vírus já chegou a 271 das 497 cidades gaúchas.