Bento Gonçalves e Porto Alegre lideram mortes por Covid-19 nesta quarta

Bento Gonçalves e Porto Alegre lideraram em número de mortes por Covid-19 nesta quarta-feira (27) no Rio Grande do Sul. Dois óbitos ocorreram na Capital e outros dois na cidade da serra gaúcha. No Estado, foram oito baixas devido a complicações da doença causada pelo novo coronavírus.

O Estado chegou a 211 mortes nesta quarta e a mais de 7,5 mil casos em 262 municípios, segundo o Painel do Coronavírus no RS, do Jornal do Comércio, baseado em dados do Estado e da prefeitura da Capital. São 5.275 recuperados.

Porto Alegre tem 34 óbitos, seguida por 30 em Passo Fundo, 16 em Lajeado e 11 em Bento Gonçalves, que chama a atenção ainda pelo número de novos casos. Nesta quarta, foram 33 registros. A cidade também ocupa a quarta posição nas notificações, alcançando 472 ocorrências. Porto Alegre lidera com 1.098 confirmações, seguida por 1004 em Lajeado e 499 em Passo Fundo. Arroio do Meio, no Centro do Estado, comunicou 19 confirmações de Covid-19.

Os óbitos na Capital foram de um homem de 89 anos que estava internado na UTI do Hospital de Clínicas desde 29 de abril e tinha histórico de doença cardiovascular e de hipertensão, e de uma mulher de 49 anos, sem comorbidades e que estava na UTI do Hospital Hospital Porto Alegre desde 1º de maio.

Em Bento Gonçalves, as novas mortes são de um homem de 67 anos e outro de 92 anos. Em Esteio, uma mulher de 97 anos foi a primeira vítima fatal da doença na cidade da Região Metropolitana. Novo Hamburgo registrou a morte de um homem de 84 anos. As outras mortes forma em Roca Sales (homem de 71 anos) e Saldanha Marinho (mulher de 80 anos).

anunciou o plano para a retomada das atividades em escolas Nesta quarta, o governo estadualde Educação Infantil, nível Básico e universidades e até cursos de idiomas. Aulas presenciais em turmas regulares só ocorrem a partir de julho.