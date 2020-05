Rio Grande do Sul segue com baixa incidência de Covid-19, apesar de alta de casos

maior número de óbitos em um só dia Os números de casos confirmados e de mortes pelo novo coronavírus seguem aumentando diariamente no Brasil. Nessa terça-feira (19), o País atingiu a triste marca de, de 1.179, o pior dia da pandemia até então. Mesmo com as taxas de incidência e mortalidade crescendo em todos os estados, a boa notícia é que o Rio Grande do Sul mantém baixas taxas na comparação nacional.

que há uma semana era 25,6 Conforme os dados mais recentes do Ministério da Saúde, atualizados na noite de ontem, o Estado permanece em 22° lugar na lista que compara a incidência de casos por 100 mil habitantes. A taxa,, agora está em 33,0. Do mesmo modo, ainda repetem as primeiras posições o Amazonas (534,0), o Amapá (509,6) - que inverteram posição, Roraima (327,7), Ceará (307,8) e Acre (281,4).

alta de 43,8% nos óbitos por Covid-19 O Rio Grande do Sul se mantém no fim da tabela também na comparação quanto à mortalidade a cada 100 mil habitantes, em 21° lugar, ainda que a primeira semana do distanciamento social tenha reveladono Estado. Neste recorte, a taxa gaúcha passou de 1,0 na semana passada para 1,3, empatado com Santa Catarina.

Os estados do Norte ainda amarguram o maior número de mortes por 100 mil habitantes: Amazonas (36,0), Ceará (20,3) e Pernambuco (18,2). Em 4° lugar, aparece o Rio de Janeiro (17,8).

Por região, as maiores incidências de casos seguem nas regiões Norte (277,3/100 mil) e Nordeste (164,8). Depois, aparecem Sudeste (120,5) e Centro-Oeste (51,2). A região Sul tem a menor taxa de incidência, de 38,8 a cada 100 mil habitantes.