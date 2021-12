Empreendimentos da Cyrela somam R$ 840 milhões em investimentos

Investimento: R$ 840 milhões

Origem: Brasil

Cidade: Porto Alegre

Estágio: Concluído / Anunciado

Previsão: Não informado

O que é: Quatro novos empreendimentos foram lançados em 2021: Vivaz Santa Fé, Cyrela by Pininfarina (foto), Skyline Parque Moinhos e Cyrela Jardim Europa by Porsche Consulting. No segmento alto luxo, o Pininfarina fica no bairro Bela Vista e terá uma torre única com 25 apartamentos, já o Jardim Europa Consulting terá dois condomínios residenciais independentes, com 128 apartamentos. No Bairro Santa Fé, também em Porto Alegre, o Vivaz Santa Fé será o segundo empreendimento da construtora no Vivaz Residencial. O Skyline Parque Moinhos terá visão panorâmica do Parque Moinhos de Vento. Em 2021, a construtora entregou ainda as chaves do Vintage Senior Residence e do Float Residences, também em Porto Alegre.