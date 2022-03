Instituto Caldeira terá sede avançada da Amazon em Porto Alegre

Além da comitiva de integrantes da gestão estadual, liderada pelo governador Eduardo Leite, a missão gaúcha aos Estados Unidos também teve a presença de empresários, universidades e lideranças do ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul. O grupo participou ativamente de articulação de parcerias com instituições e empresas em Nova York, Washington e Austin, além de divulgar o Estado em atividades como o evento South by Southwest (SXSW), considerado um dos mais importantes do mundo em inovação.

O CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério, foi um dos participantes da missão – em sua terceira ida à SXSW. O executivo explica a importância das atividades realizadas nos Estados Unidos. “É uma oportunidade de apresentar o ecossistema de inovação, as startups, as iniciativas, os segmentos em que há potencialidade para o Estado estar conectado com o resto do mundo.”

Ele também comenta as parcerias encaminhadas pelo Caldeira, como a conversa com o New Lab, em Nova York. Além de conectar empresas e startups, a instituição de inovação nova-iorquina tem o propósito de transformar a área do Brooklyn – assim como o Caldeira, que busca ter participação na revitalização do 4º Distrito em Porto Alegre. “O objetivo aqui (nos EUA) é conseguir construir cada vez mais pontes e diálogos com pessoas e instituições que fomentam a inovação em uma escala global”, resume.

Jornal do Comércio, concedida em Austin, durante a SXSW, Valério também revela que a Amazon terá uma sede avançada no Instituto Caldeira ainda neste ano. A parceria já estava encaminhada, mas ganhou impulso com a visita do governador Nesta entrevista ao, concedida em Austin, durante a SXSW, Valério também revela que a Amazon terá uma sede avançada no Instituto Caldeira ainda neste ano. A parceria já estava encaminhada, mas ganhou impulso com aEduardo Leite à segunda principal sede da Amazon, em Arlington, onde foi recebido por dirigentes do braço da gigante de tecnologia focado na plataforma de armazenamento de dados em nuvem da empresa, a AWS (Amazon Web Services).

Jornal do Comércio – Como foi o roteiro desse grupo da área de tecnologia nos Estados Unidos?

Pedro Valério – O Instituto Caldeira tem uma longa relação já com o South by Southwest (SXSW), festival que acontece em Austin que hoje é, sem dúvida, uma das maiores plataformas de tecnologia, inovação e economia criativa. O Caldeira sempre entendeu a importância de estar conectado com essas plataformas, essas comunidades. A partir dessa relação, surgiu o convite para que o governador Eduardo Leite O Instituto Caldeira tem uma longa relação já com o South by Southwest (SXSW), festival que acontece em Austin que hoje é, sem dúvida, uma das maiores plataformas de tecnologia, inovação e economia criativa. O Caldeira sempre entendeu a importância de estar conectado com essas plataformas, essas comunidades. A partir dessa relação, surgiu oestivesse palestrando aqui. É muito importante, uma oportunidade única de apresentar um pouco das oportunidades e das características do mercado e da configuração do Rio Grande do Sul para o resto do mundo, porque aqui (em Austin) temos gente do planeta inteiro participando, ouvindo, justamente na temática ligada a políticas públicas de inovação e atreladas aos objetivos ESG (Ambiental, Social e Governança, na sigla em inglês). Isso nos abre uma perspectiva muito grande de exposições e conexões. A partir da importância desse tipo de relacionamento internacional, montamos agendas em Nova York, Washington e em Austin, no Texas.

JC – Houve visitas a empresas, instituições...

Valério – Várias visitas a empresas, bancos, investidores, apresentando justamente o atual contexto do Estado, um pouco do ecossistema de inovação, quem são as startups, quais são as iniciativas, quais são os clusters, quais os segmentos que percebemos que há potencialidade para o Estado estar conectado com o resto do mundo. E estamos desenhando várias parcerias, conversas com uma série de interlocutores e instrumentos que hoje já existem nos Estados Unidos, de fomento à inovação e à tecnologia, que queremos levar para o Rio Grande do Sul. O grande objetivo que o Instituto está tentando construir aqui é ampliar as fronteiras do Estado e conseguir construir cada vez mais pontes e diálogos com pessoas e instituições que fomentam a inovação em uma escala global.

JC – O Rio Grande Sul vive um momento único, articulando empreendedores, startups, grandes empresas especialmente no Instituto Caldeira, além de universidades e parques tecnológicos apostando em inovação. Um novo ponto seria atrair recursos com a participação de fundos de investimentos no South Summit. Como foram as conversas nesse sentido?

Valério – Muito positivas. Realmente, o Rio Grande do Sul vem passando por um processo de amadurecimento do seu ecossistema de inovação, existe cada vez mais a compreensão por parte do poder público, tanto na esfera municipal quanto estadual, do valor que tem para a construção de uma sociedade melhor colocar a inovação no centro da pauta nos governos. Então, vários movimentos que estão sendo construídos recentemente, do governo do Estado e do município (de Porto Alegre), visam a desburocratização, o fomento de um ambiente mais amigável ao empreendedor e assim por diante. Parte do que viemos conversar com empresários e instituições de fomento é justamente apresentar o que vem sendo feito, principalmente colocando o Instituto Caldeira à disposição para ser eventualmente o veículo que cria essa ponte entre esses instrumentos, essas instituições, com o ecossistema local. O South Summit é a cereja do bolo, coroa esse movimento que vem acontecendo. E dá início justamente à possibilidade de, enquanto plataforma, o evento receber nomes internacionais, nacionais, e recolocarmos a cidade de Porto Alegre e o Estado do Rio Grande do Sul no mapa do mundo da inovação e da tecnologia.

JC – Essa rodada a ser promovida entre fundos de investimento com startups é também uma oportunidade de fazer negócios...

Valério – Muito. O foco do Instituto sempre está vinculado obviamente à geração de negócio. Nosso entendimento é que, na medida em que criamos competitividade para as grandes empresas, para startups, quando apresentamos tecnologias que possam gerar impacto dentro dessas empresas e para esses empreendedores, isso torna o nosso ecossistema mais forte, mais competitivo. E com isso, conseguimos olhar para uma esfera nacional e internacional.

JC – Que parcerias o Caldeira fechou nessa viagem?

Valério – Avançamos muito numa parceria que já vinha sendo desenvolvida junto com a Amazon. A Amazon vai ser parceira dentro do Campus Caldeira, onde vamos justamente buscar fomentar a capacitação e qualificação da mão de obra local de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, no sentido de ter mais talentos preparados aos desafios da nova economia. Então, estamos olhando muito para essa perspectiva. E estamos começando alguns desenhos de aliança com o New Lab, que é um hub internacional que fica em Nova York, no Brooklyn, um grande hub de inovação que tem uma característica que inspirou muito o Instituto, que é, além de conectar grandes empresas com startups, ser um indutor da transformação da região em que ele foi instalado, que tem muito do objetivo do Instituto (no 4º Distrito em Porto Alegre).

JC – A AWS vai ter uma sede avançada no Instituto Caldeira?

Valério – A AWS terá uma estrutura lá (no Instituto Caldeira), onde as pessoas que trabalham na Amazon no Rio Grande do Sul vão poder utilizar. Isso já está fechado. A Amazon estará presente no Instituto Caldeira de forma de física nesse ano.