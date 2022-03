CEEE Equatorial diz que 32 mil clientes ainda estão sem luz

Porto Alegre e Região Metropolitana ainda têm 32 mil consumidores sem luz nesta quinta-feira (10), informa a CEEE Equatorial. Segundo a empresa, que comprou a ex-estatal CEEE-D, mais de 33 mil clientes tiveram o fornecimento regularizado desde a noite desta quarta-feira (9).

A demora em restabelecer o abastecimento vem gerando críticas à concessionária, que fez PDV em 2021 com saída de quase mil funcionários da área operacional

Os problemas de falta de luz estão ligados aos impactos do mau tempo, com fortes chuvas e ventos desde o domingo (6).

"Neste momento, a companhia registra cerca de 32 mil consumidores sem energia. Vale destacar que o número de equipes aumentou 75%, de 170 para mais de 300, mobilizadas 24h por dia e trabalhando intensamente em até o total restabelecimento da energia elétrica para as regiões afetadas", salienta a empresa, por nota.

A CEEE Equatorial orienta que as pessoas registrem as interrupções pelo SMS 27307, preenchendo a palavra "LUZ" e o número da Unidade Consumidora (encontrado no canto superior direito da fatura). Outros dois canais são o sitee o telefone 0800 721 2333.