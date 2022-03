Reajuste anunciado pela Petrobras deve normalizar fornecimento a postos, diz Sulpetro

Anunciado nesta quinta-feira (10) pela Petrobras, oda gasolina, do diesel e do gás de cozinha terá efeito positivo no fornecimento às distribuidoras gaúchas. É a expectativa de João Carlos Dal'aqua, presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Rio Grande do Sul (Sulpetro).