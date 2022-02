Dólar e euro disparam e procura também em agências de câmbio

O conflito Rússia x Ucrânia - acompanhe a cobertura Minuto a Minuto - atingiu em cheio quem estava na torcida para que as moedas como dólar e euro mantivessem o ciclo recente de queda, mais a moeda norte-americana que chegou a ficar abaixo de R$ 5,00 na cotação oficial, que não ocorria desde junho de 2021.

Desde a manhã, quando a notícia de invasão e declaração de guerra da Rússia repercutia nos mercados, as negociações de câmbio começaram a acelerar e com cotações subindo.

O dólar estava mais de R$ 0,14 frente ao dia anterior na agência Prontur, em Porto Alegre, que vendeu a moeda a R$ 5,28 nessa quarta-feira (23) e ofertava a R$ 5,42 no começo da tarde desta quinta. Alta de 2,65%em poucas horas.

Já o euro chegou a R$ 6,11, depois de fechar a R$ 6,04 o dia anterior.

"Está subindo um monte, as pessoas estão comprando com medo de subir ainda mais", registrou Pietro Predebon, gerente da Prontur, sobre a demanda movimentada.

A agência Day Câmbio informou os clientes, em lista de envio no WhatsApp no fim da manhã, que o dólar estava a R$ 5,45 (no dia anterior estava em R$ 5,29) e o euro a R$ 6,10 (R$ 6,01 nessa quarta). Segundo a Day Câmbio, a crise