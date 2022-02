Hilton substitui bandeira Sheraton no hotel no Moinhos Shopping

As marcas da antiga bandeira, como o "S" de Sheraton, ainda estão no acesso ao hotel que compõe o complexo do Shopping Moinhos, que pertence à Páteo Moinhos de Vento, fundo de investimento ligado ao grupo Zaffari. Mas a operação mudou. Agora é Hilton Porto Alegre.

As placas da nova bandeira foram colocadas logo na entrada, demarcando que a rede Hilton Hotéis & Resorts está agora à frente da gestão. A troca ocorreu no dia 1º, informou o grupo, por nota. O shopping e demais ativos foram comprados em 2012 pelo fundo. Em 2018, o grupo arrematou o Shopping San Pellegrino , de Caxias do Sul.

A marca Sheraton integra a rede Marriot Internacional, detentora da marca Sheraton.

"O hotel permanecerá em funcionamento normal, sem interrupções, e passará por um processo gradativo de revitalização e qualificação, com planos de estar totalmente convertido sob a bandeira Hilton Hotels & Resorts, como Hilton Porto Alegre, no primeiro semestre de 2022", informa o Zaffari.

Na área onde fica o Moinhos, já está em andamento a construção do Zaffari Moinhos , que será mais um supermercado da rede. O empreendimento vai ocupar o terreno que tem entrada pela rua Dr Timóteo, onde tapumes delimitam os trabalhos.

O investimento foi projetado em R$ 17,1 milhões pelo grupo, prevendo duas unidades comerciais na operação, segundo reportagem do fim de 2020

Também estão em obras os futuros Zaffari Lucas de Oliveira , onde foi um Nacional, e da Tristeza, na avenida Wenceslau Escobar, também ex-Nacional. Outro imóvel que tinha supermercado do Grupo BIG, dono do Nacional e que foi comprado pelo Carrefour, é o da avenida Nilópolis, no bairro Bela Vista, que já foi desocupado pelo antigo operador