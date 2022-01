Rede de Lojas Ughini encerra as atividades em sua última filial

A última loja da rede Ughini, localizada na rua Voluntários da Pátria, 352, em Porto Alegre, encerrará suas atividades nos próximos dias. No momento, a loja está operando apenas para eliminar todo o estoque de produtos que ainda resta.

A tradicional rede que completaria 95 anos de funcionamento em 2022 ainda não anunciou os motivos que levaram ao fechamento das portas. O setor administrativo da loja informou que a unidade localizada na Voluntários da Pátria era a última ainda operante da rede, que já chegou a ter filiais nas cidades de Canoas e Cachoeirinha.

O fechamento surpreendeu os moradores da Capital e setores do varejo. Ainda não há informações sobre o contingente operacional que atuava na loja, nem sobre até quando operará no regime de venda de estoque.

O Sindicato dos Comerciários de Porto Alegre (Sindec) já está trabalhando para garantir os direitos dos funcionários da empresa. De acordo com o presidente do Sindec, Nilton Neco, no final da manhã desta sexta-feira (21), um acordo foi assinado junto aos funcionários e com a direção da empresa , relativo ao aviso prévio e à rescisão, para que os funcionários pudessem retirar o fundo de garantia e encaminhar o seguro desemprego. Cerca de 120 funcionários assinaram o acordo, relativo à Ughini e à Usacon Indústria de Confecções Ltda.

Neco ainda ressalta que o restante dos valores das verbas rescisórias estarão sendo buscadas pelos trabalhadores de maneira judicial.

História

A Ughini S/A inaugurou no dia 04 de junho de 1927, na localidade de Sede Teixeira (Usacon-Frilley indústria de confecções Ltda, em Tapejara), a 50 quilômetros de Passo Fundo - RS. Já com o nome Ughini, Bertoldo e Cia Ltda dedicavam-se ao comércio de secos e molhados, ferragens e, principalmente, cereais. Nos anos 1950, a empresa instalou sua primeira loja na Zona Central de Porto Alegre, na rua Voluntários da Pátria.

Antes de seu fechamento, a loja atuava nos setores de artigos esportivos, moda masculina, moda feminina, infantil, calçados, cama, mesa e banho e era mantenedora da Usacon Indústria de Confecções Ltda em Tapejara.

redução da conta de energia elétrica Em 2017, a empresa teve negada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) areferente a quatro lojas e precisou seguir pagando a totalidade das faturas de energia referentes às lojas que possuía na Capital na época. Nestes cinco anos, a loja foi encerrando as atividades de suas filiais, até permanecer apenas com a unidade da Voluntários da Pátria.