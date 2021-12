Estudo aponta transformações no consumo dos gaúchos durante a pandemia

Na próxima terça-feira (7), a Universidade Feevale e a Secretaria da Cultura do RS (Sedac) lançam o Relatório de Tendências Comportamentais 2022 (Prevers), conduzido pelo Centro de Design e Laboratório de Criatividade da universidade. O estudo, desenvolvido ao longo do ano, analisou comportamentos de consumidores gaúchos durante a pandemia e pontuou hábitos que foram incorporados ou reforçados no período, e que poderão servir de parâmetro para futuras ações mercadológicas e da indústria criativa local.

O projeto foi concebido em três fases, incluindo análise de relatórios de tendências globais, questionário direcionado aos consumidores e entrevistas com formadores de opinião do mercado, do ambiente acadêmico e do governo do Estado. No total foram realizados 261 questionários, com entrevistados de mais de 40 município. "Foi um trabalho de um ano, e que nos permitiu compreender questões do consumidor gaúcho, mas sempre com o olhar no macro e na inserção das tendências internacionais", destacou Renata Fratton Noronha, professora do Centro de Design da Feevale e uma da coordenadoras do estudo.

Segundo ela, essa visão múltipla e global, que serviu de base para a análise, permitiu que muitas questões abordadas fossem ratificadas durante as entrevistas. A pesquisa contou ainda com a participação de 15 bolsistas e voluntários.

“Sem a colaboração dos pesquisadores e voluntários não teríamos alcançado um resultado tão importante para o cenário criativo do Estado. Temos aqui a construção de um mapa para dimensionar o futuro”, enfatizou a professora do Mestrado em Indústria Criativa da Feevale, Vanessa Valiati.

reportagem publicada Jornal do Comércio, em setembro. O estudo se ateve às mudanças comportamentais em meio à pandemia e aos hábitos que ficarão incorporados nas rotinas, como a ampliação do acesso aos meios digitais, o turismo regionalizado e com foco em roteiros na natureza e o aumento da preocupação com o bem-estar do corpo e da mente, como retratado emno, em setembro.

"Ao delimitar o espírito do tempo marcado pela Covid-19, descobrimos que aceleramos as tendências. Incorporamos à rotina, de maneira rápida, novos comportamentos, tecnologias, gadgets. Reorganizamos nossas casas, nossa forma de consumir, de ver o mundo", aponta o relatório.