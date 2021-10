Passageiros esperam mais voos e melhorias com concessão dos aeroportos de Bagé e Uruguaiana

Esteira de bagagem, raio-X para embarque, posto de abastecimento de aeronaves e mais opções de voos, de preferência para destinos fora do Estado, estão na lista de expectativas sobre melhoria na operação de aeroportos do Rio Grande do Sul que passarão ao setor privado em breve.

série Plano de Voo, que acompanha as ligações aéreas entre o Aeroporto Internacional Salgado Filho e 12 cidades do interior gaúcho, passou entre essa quarta-feira (27) e quinta-feira (28) pelos aeroportos de Bagé e Uruguaiana. Nesta sexta-feira (29), será a vez de Pelotas.

Os itens que devem entrar na pauta do futuro concessionário, a Companhia de Participações em Concessões (CPC), do grupo CCR e que administra as rodovias federais gaúchas 290, 101, 386 e 448, que arrematou os terminais de Bagé, Pelotas e Uruguaiana , geridos pela estatal Infraero, em leilões em abril deste ano. Também estão no Bloco Sul vencido pela CCR, Curitiba, Foz do Iguaçu, Bacacheri e Londrina, no Paraná, e estruturas em Navegantes e Joinville, em Santa Catarina.

Na chegada do avião ART da Azul, com 70 assentos e quase lotado, a Uruguaiana, chama a atenção dos passageiros o equipamento de esteira de bagagem coberto por uma lona preta. Segundo o segurança que monitora a saída da área, o material deve ser montado, mas não há prazo. Sem a esteira, as malas são colocadas pelo transporte manualmente no salão. As pessoas chegam e retiram a bagagem.

O terminal teve ampliações nos últimos anos, diz o agropecuarista Luiz Alberto Regatti, que se divide há dois anos entre negócios da família na cidade e em Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. Ele é cliente assíduo da ligação aérea da Capital para a fronteira com a Argentina.

"Venho umas quatro vezes no ano. Vou ao Rio de Janeiro e pego conexão", descreve Regatti. Para o passageiro, o terminal "era bem ruinzinho, e agora embarque e banheiro melhoraram".

"Com a retomada da pandemia, podia ter mais voos diretos de Uruguaiana a São Paulo. Seria bem interessante", propõe o agropecuarista.

Passageiro frequente das ligações, o presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza (MDB), diz que as rotas ajudam no desenvolvimento da região.

"Leva apenas uma hora e meia, encurta muito as distâncias", cita Souza, que aponta demandas que podem ser olhadas pelo futuro concessionário, como mais serviços, melhores instalações, para passageiros e quem acompanha, na partida ou chegada.

O deputado acrescenta que é preciso investir na aquisição de equipamentos para auxilio nos pousos, que estão na lista das obrigações do grupo que venceu o leilão.

No Aeroporto Internacional Gustavo Kraemer, em Bagé, não há, por exemplo, raio-X, exigido para voos com mais assentos. Hoje a Azul faz o trecho para o Salgado Filho apenas com a aeronave Grand Caravan, com nove lugares, que não exige o rastreamento.

A futura concessionária está levantando necessidades dos três aeródromos gaúchos, dentro da transição para assumir as operações em 2022. O Jornal do Comércio encontrou, em Bagé, embarcando para a Capital e depois para o Rio de Janeiro, o engenheiro e consultor Luiz Maneschy que concluiu levantamento de necessidades dos três terminais.

Bagé, por exemplo, não tem posto de abastecimento de querosene de aviação, o que limita a oferta de ligações com aviões maiores, podendo conectar cidades fora do Estado. Também sinalização e estrutura de combate a incêndio estão na lista de carências. Maneschy comenta que os três aeroportos gaúchos têm grande potencial a ser desenvolvido por estarem em pontas da malha.