Potencial pleno da fábrica da Yara em Rio Grande será atingido em 2023

Jefferson Klein

Com as obras de expansão da sua unidade em Rio Grande concluídas em meados deste ano, a Yara se prepara agora para elevar gradativamente a capacidade da planta. O diretor de Operações para a Região Sul da empresa, Lucas Elizalde, informa que a perspectiva é que o potencial pleno da ampliação e modernização seja atingido em 2023.

O executivo argumenta que há toda uma curva de aprendizado para chegar às melhores condições de funcionamento da fábrica. “Eu nunca dirigi uma Ferrari, apesar de saber dirigir, mas se me colocassem em uma Ferrari, não sairia no primeiro dia a 250 quilômetros por hora, andaria a 80, a 100, para ganhar confiança e depois acelerar”, compara. Com a expansão, a capacidade da estrutura gaúcha passa de 750 mil toneladas para 1,2 milhão de toneladas anuais de produção de fertilizantes e a de mistura e ensaque sobe de 1,5 milhão de toneladas para 2,5 milhão de toneladas ao ano.

O investimento total desembolsado no aprimoramento do complexo foi na ordem de R$ 2 bilhões, sendo que somente em 2021 foram aportados em torno de R$ 165 milhões. As obras de ampliação iniciaram em 2016 e no seu pico geraram aproximadamente 2 mil postos de trabalho. Elizalde reforça que se trata de uma tecnologia nova e é normal verificar dificuldades iniciais com alguns equipamentos, além da questão do aprendizado na prática dos colaboradores.

Entre as ações que precisam ser assimiladas estão controles de processo, manutenção e limpeza. Conforme o executivo, a fábrica de Rio Grande é atualmente a mais moderna da América Latina, em termos de fertilizantes, e deve estar entre as dez mais avançadas do planeta. “Temos hoje tecnologia nessa unidade que não são todas as plantas da Yara na Europa que possuem”, afirma o diretor.

Quanto às perspectivas de mercado, Elizalde ressalta que o agronegócio nacional consegue superar as mais diversas crises e mantém uma trajetória histórica de crescimento. Nos últimos 30 anos, aponta ele, o consumo de fertilizantes aumentou em mais de 300%. “E vai continuar crescendo, pode ter um ano mais difícil, sim, mas se sair da janela de curto prazo e olhar o horizonte, o agronegócio tem uma possibilidade enorme de continuar sendo motor e trazer bons resultados para a economia brasileira”, aposta o executivo.

Futuramente, outra mudança que pode ocorrer na unidade da Yara em Rio Grande é a adoção do uso do gás natural, caso se confirme a instalação de um terminal de gás natural liquefeito (GNL) no município, um projeto capitaneado pelo grupo Cobra. Elizalde detalha que uma oportunidade que se abre e poderá ser avaliada é a fábrica utilizar esse combustível como fonte de energia térmica para secagem e geração de vapor. Atualmente, são utilizados para essas atividades cavacos de madeira e óleo combustível.