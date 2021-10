Passo Fundo se mobiliza para reabrir aeroporto fechado há nove meses

Sem voos há nove meses , o Aeroporto de Passo Fundo Lauro Kortz faz falta a uma das regiões com maior produção agrícola e industrial do Rio Grande do Sul. Para tentar acelerar a reabertura ainda para este ano, que depende de aval técnico de órgãos da aviação, militar e civil, a prefeitura da cidade criou um grupo com cinco pastas da gestão local que vai acompanhar de perto a tramitação que ocorre no Departamento Aeroportuário do Rio Grande do Sul (DAP), ligado à Secretaria Estadual de Transportes.

"A prefeitura tem atuado para garantir que as operações sejam retomadas o quanto antes", disse, por nota, o prefeito Pedro Almeida. Estão na força-tarefa as secretarias de Gestão, Planejamento, Obras e Desenvolvimento Econômico e a Procuradoria-Geral do Município (PGM). “O aeroporto beneficia não apenas Passo Fundo, mas toda a região e o Estado", reforçou Almeida. O Lauro Kortz foi o segundo no fluxo de passageiros em 2020, atrás apenas de Porto Alegre. Em 2021 e até 2019, o aeroporto de Caxias do Sul ocupa a segunda posição, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

série Plano de Voo , que retrata a aviação regional, mostrou na edição de ontem que a companhia Azul vai esperar uma data oficial para definir a oferta da ligação com Campinas e ainda para Florianópolis, na temporada de verão e que teve grande procura no fim de 2019 para 2020. A estimativa da Azul é ter voos só em fevereiro de 2022. A GOL também aguarda a reabertura para voltar a fazer a ligação com Guarulhos. O prefeito informou que a GOL diz que pretende ter mais frequência no retorno.

Nessa terça-feira (26), representantes do DAP, com a presença de secretários de Passo Fundo, tiveram reunião com o 2º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta II), em Curitiba. O órgão analisa as condições da pista e de navegação para homologar a operação.

O aeródromo passa por obras, com aporte de R$ 50,7 milhões. A intervenção na pista, que mudou a extensão e ganhou reforço da base para suportar aeronaves maiores e recebeu novos equipamentos, como os Papis (Precision Approach Path Indicator, da sigla em inglês), para sinalização de aproximação das aeronaves, foi concluída e precisa ser homologada. Falta concluir a construção do terminal , prevista para ocorrer até maio de 2022. A meta é reativar antes disso, usando o terminal antigo.

O diretor do DAP, Leandro Taborda, informou que o Cindacta apresentou "pendências técnicas e orientações que devemos atender". Taborda não detalhou o que ainda terá de ser feito para atender às exigências. "Não foi definido prazo para a reabertura do aeroporto. A intenção é atendermos o mais rápido possível e ir seguindo no processo de homologação", comentou o diretor.

Na semana passada, técnicos da Anac inspecionaram o aeródromo nas áreas com obras para verificar as condições de operação. Um Relatório de Inspeção Aeroportuária (RIA) será emitido, mas não há prazo. O RIA será enviado ao departamento estadual. Mesmo que seja positivo, o laudo da Anac não é suficiente para liberar os voos. É preciso a homologação do órgão aeronáutico.