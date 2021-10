Maior aeroporto do interior gaúcho está fechado há nove meses

O aeroporto gaúcho com mais fluxo de passageiros depois do Salgado Filho, em Porto Alegre, mas quando funciona, aguarda aval de órgãos aeronáuticos e reguladores para retomar a operação. Desde começo de janeiro de 2021, o aeródromo de Passo Fundo Lauro Kortz, no Planalto e em uma região produtora de grãos e sede de grandes indústrias, está fechado. São nove meses sem voos.

Jornal do Comércio, acompanha a operação da malha aérea comercial de interior do Estado operada hoje pela Azul. A reportagem está percorrendo 12 destinos que conectam as localidades e a Capital. Passo Fundo, que tinha ligações aéreas para São Paulo, ficou fora da série por estar sem voos. série Plano de Voo , do

Mesmo antes da conclusão das obras do novo terminal , previsto para ficar pronto até maio de 2022, o Estado quer reativar as ligações das companhias. A pista sofreu mudanças e novos equipamentos de navegação já foram instalados, mas precisam ser homologados por órgãos como Cindacta II de Curitiba, vinculado ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).

"Está todo mundo esperando", diz o diretor do Departamento Aeroportuário do Rio Grande do Sul (DAP), ligado à Secretaria Estadual de Transportes, Leandro Taborda, sobre aéreas e passageiros. Taborda não fala em data, mas acredita que a reabertura "está próxima". "Vamos retomar o mais breve possível", acalenta o diretor.

"A Azul não vê a hora de voltar a Passo Fundo, inclusive para voar com aeronaves maiores", diz o gerente de Planejamento, Vitor da Silva, que evita falar em prazo de retorno e lamenta a perda de seis a oito meses devido à demora nas obras e homologações. A previsão da empresa era voltar a voar em julho. Fala-se em novembro, mas Silva adota cautela:

"Vamos aguardar agora o Estado dar uma data. Quando ficar oficial, enviamos equipe de segurança para ver se é tranquilo operar", explica o gerente. A companhia terá de contratar pessoal para solo. Para 2022, a meta é operar com aeronave A320, com 174 lugares, ou o E2, com 136 assentos. O executivo não tem segurança se até dezembro tudo estará pronto. A aérea quer voltar com ligação direta para Florianópolis, no verão.

Nesta terça-feira (26), Taborda teve reunião na sede do Cindacta, na capital paranaense, para verificar a situação da análise dos requisitos técnicos e prazos. Adiamentos sobre a conclusão dessa etapa ocorrem desde maio, diz Taborda.

A documentação incluem as novas especificações da pista, que teve redução de 1.700 metros para 1.680 metros de extensão para abrir espaço para a resa, a área de escape das aeronaves, e instalação dos Papis (Precision Approach Path Indicator, da sigla em inglês), que compõem a sinalização de aproximação das aeronaves.

Também será analisado o Plano Básico de Proteção, com obstáculos no entorno, e estrutura da pista que foi reforçada para suportar o peso de aviões maiores. A Agência Nacional de Aviação (Anac) também terá de validar as novas especificações.

Azul e GOL operavam no local, com voos para fora do Rio Grande do Sul. A Azul voava com Embraer-195, com 118 lugares, e a GOL, com Boeing 737-700, com 138 assentos.

Já a construção do terminal, que terá 2 mil metros quadrados, está na fase de cobertura. O diretor do DAP informa que falta menos de 30% da execução total. Junto à estrutura, ficam as novas pistas de táxi aéreo. Depois de concluída a obra, o aeroporto passará a ter capacidade de transportar 300 mil passageiros por ano. A configuração antiga era de um fluxo de até 200 mil pessoas por ano.

A placa instalada na frente ao Aeroporto Lauro Kortz indica que a obra já deveria ter sido concluída no último dia 21 do outubro. A largada da ordem de serviço foi em outubro de 2020, com coordenação do governo estadual. O investimento total é de R$ 50,7 milhões, sendo R$ 43,2 milhões da Secretaria de Aviação Civil do Ministério de Infraestrutura, e R$ 7,5 milhões do orçamento do Estado.