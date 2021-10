Passageiros aprovam novos voos da Azul no RS

As conexões entre Porto Alegre e o interior do Rio Grande do Sul, pelo céu, atraem público diverso, que está adorando encurtar distâncias e que quer mais voos e aeroportos em condições de suportar, por exemplo, pousos em dias com tempo adverso, com baixa visibilidade.

Uma das conexões pedidas é Porto Alegre para Cachoeira do Sul. Passageiros de Erechim pedem agora ligação com Florianópolis, capital catarinense.

Estes são alguns dos achados até agora da série Plano de Voo que o Jornal do Comércio publica e que acompanha as 12 ligações regionais operadas pela Azul, em seu braço Conecta Azul.

Nos quatro primeiros dias, da última segunda-feira até essa quinta-feira, foram seis rotas, até quatro regiões - Fronteira Oeste, Centro, Norte e Serra Gaúcha.

Pelo perfil dos passageiros apurado pela reportagem, as razões das viagens se dividem entre trabalho e negócios, visita a familiares e turismo, que domina a rota de Porto Alegre para Canela.

Na edição impressa dessa quinta-feira, foram descritos os voos do primeiro dia, para São Borja e Santa Cruz do Sul. Nesta edição, confira como foram as ligações a Vacaria e Erechim.

Na próxima segunda-feira, será a vez de Canela, Santa Maria e Santo Ângelo. Na tabela, o Plano de Voo até 28 de outubro.

As informações sobre os novos voos operados no interior do Rio Grande do Sul podem ser encontradas no site do Jornal do Comércio.