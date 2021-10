Plano de Voo: viagem de Porto Alegre a Santa Cruz do Sul de avião

Jornal do Comércio está percorrendo o Rio Grande do Sul pelas alturas. A está percorrendo o Rio Grande do Sul pelas alturas. A série Plano de Voo descreve como estão ocorrendo as ligações da malha regional que ganhou mais fôlego a partir de agosto com novas conexões entre Porto Alegre e cidades do interior gaúcho. Hoje são 12 voos, com frequência semanal, entre diários e três vezes na semana.

Serão um total de 12 ligações, 24 voos, entre 18 e 28 de outubro, entre Porto Alegre e o interior: Alegrete, Bagé, Canela, Erechim, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Borja, Uruguaiana e Vacaria.

Diário de voo: 18 de outubro - Porto Alegre-Santa Cruz do Sul

Ida: a decolagem foi no horário, às 14h55min no antigo terminal do Salgado Filho. Apenas três dos nove assentos estavam ocupados, sendo um deles pela jornalista do JC. Dos dois outros passageiros, um viajava a trabalho e outro voltava de visita à filha em Belo Horizonte.

Mohr (direita) repassa a experiência de já ter voado uma vez para Cassanji, que faz a primeira viagem

"Tranquilo", repetia Roberto Mohr, de Venâncio Aires, que voltava para casa e já fazia pela segunda vez o trajeto pelo ar. O comerciante Donizeti Cassanji, em sua primeira ligação, só pensava que chegaria em casa de dia e teria ainda como trabalhar. "Vale a pena".

Andréa (esquerda) segurou na mão de Maurício (centro) que tem fobia de avião; Murillo também deu apoio

Volta: O voo saiu um pouco antes do previsto. Quatro passageiros abordo, incluindo a jornalista do JC. Três faziam o trajeto pela primeira vez, um a trabalho e dois a passeio. O personal trainee Murillo de Castro Helmeister, que estava retornando para casa em Paulínia, São Paulo, deveria ter feito a ligação da Capital a Santa Cruz do Sul na sexta-feira (15), mas o mau tempo atrapalhou os planos e ele foi de carro, pago pela Azul, para o destino. O consultor técnico de vendas Maurício Bechenkamp tem fobia de avião, fazia a segunda viagem na vida e em um monomotor. A vizinha de assento, a psicóloga Andréa Collares, segurou a mãe dele forte e foi conversando, até a ansiedade passar. "Foi nervosismo total, muito tenso", resumiu o jovem.

Serão 12 destinos, 24 voos, entre 18 e 28 de outubro, entre Porto Alegre e o interior:

* PLANO ATUALIZADO EM 20/10

Dia 18: VIAJADO

São Borja: às 7h10min. Volta: às 9h45min. Duração de cada voo: 2 horas e 5 minutos

Santa Cruz do Sul: às 14h55min. Volta: às 16h05min. Duração de cada voo: 45 minutos

Dia 19: VIAJADO

Vacaria: às 14h40min. Volta: às 16h05min. Duração de cada voo: 1 hora e 5 minutos

Dia 20: VIAJADO

Erechim: às 17h35min. Volta: às 19h25min. Duração de cada voo: 1 hora e 15 minutos

Dia 21:

Canela: às 12h20min. Volta: às 13h20min. Duração de cada voo: 35 minutos

Santa Maria: às 15h45min. Volta: às 17h35min. Duração de cada voo: 1 hora e 5 minutos

Dia 22:

Santo Ângelo: às 10h50min. Volta: às 12h55. Duração de cada voo: 1 hora e 5 minutos

Dia 25:

Bagé: às 21h25min. Volta: às 5h (dia seguinte). Duração de cada voo: 1 hora e 25 minutos

Dia 26:

Santa Rosa: às 17h45min. Volta: às 20h. Duração de cada voo: 1 hora e 40 minutos

Dia 27:

Uruguaiana: às 10h35min. Volta: às 13h10min. Duração de cada voo: 1 hora e 50 minutos

Pelotas: às 15h55min. Volta: às 7h35min. Duração de cada voo: 55 minutos.

Dia 28: