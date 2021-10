Plano de Voo: viagem entre Porto Alegre e São Borja de avião

Jornal do Comércio está percorrendo o Rio Grande do Sul pelas alturas. A está percorrendo o Rio Grande do Sul pelas alturas. A série Plano de Voo descreve como estão ocorrendo as ligações da malha regional que ganhou mais fôlego a partir de agosto com novas conexões entre Porto Alegre e cidades do interior gaúcho ativadas pela companhia Azul, por meio da Azul Conecta.

As ligações têm frequência semanal, entre horários diários e três vezes na semana. Serão um total de 12 percursos, 24 voos, entre 18 e 28 de outubro, entre Porto Alegre e o interior: Alegrete, Bagé, Canela, Erechim, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Borja, Uruguaiana e Vacaria.

Acompanhe o Plano de Voo pela tabela de cada dia de voos no fim do texto.

Diário de voo: 18 de outubro - Porto Alegre-São Borja

Ida: o voo de ida de Porto Alegre a São Borja partiu às 7h20min de segunda-feira (18) do Aeroporto Internacional Salgado Filho. O embarque ocorre no portão 112 e é preciso tomar um ônibus até a área de táxi-aéreo do antigo terminal, de onde sai o monoturbo-hélice Grand Caravan, com nove assentos. Sete passageiros no voo e mais uma criança. Do total, quatro deles estavam a trabalho (incluindo a jornalista do JC) e três a passeio.

O trajeto foi tranquilo. Com o vento favorável, o comandante da aeronave Francinaldo de Souza Guimarães conseguiu chegar 20 minutos antes do previsto, às 9h. Chamou a atenção negativamente as condições do Aeroporto João Manoel a precariedade do pavimento onde o avião faz embarque e desembarque.

Volta: a decolagem foi às 9h30min, com sete passageiros mais uma criança de colo. Do total, dois viajavam a trabalho (incluindo a jornalista do JC) e cinco a passeio. O voo foi tranquilo e chegou às 11h35min em Porto Alegre.

Nícolas, de quatro meses, filhinho de Clarissa de Paula, chorou um pouco, e ela pediu desculpas a todos na chegada. A contadora Ivanise Bertin desembarcou aliviada porque não teve temporal, como no voo de ida na semana passada. "Estava com medo que fosse se repetir", admitiu ela.

* PLANO ATUALIZADO EM 20/10

Dia 18: VIAJADO

São Borja: às 7h10min. Volta: às 9h45min. Duração de cada voo: 2 horas e 5 minutos

Santa Cruz do Sul: às 14h55min. Volta: às 16h05min. Duração de cada voo: 45 minutos

Dia 19: VIAJADO

Vacaria: às 14h40min. Volta: às 16h05min. Duração de cada voo: 1 hora e 5 minutos

Dia 20: VIAJADO

Erechim: às 17h35min. Volta: às 19h25min. Duração de cada voo: 1 hora e 15 minutos

Dia 21:

Canela: às 12h20min. Volta: às 13h20min. Duração de cada voo: 35 minutos

Santa Maria: às 15h45min. Volta: às 17h35min. Duração de cada voo: 1 hora e 5 minutos

Dia 22:

Santo Ângelo: às 10h50min. Volta: às 12h55. Duração de cada voo: 1 hora e 5 minutos

Dia 25:

Bagé: às 21h25min. Volta: às 5h (dia seguinte). Duração de cada voo: 1 hora e 25 minutos

Dia 26:

Santa Rosa: às 17h45min. Volta: às 20h. Duração de cada voo: 1 hora e 40 minutos

Dia 27:

Uruguaiana: às 10h35min. Volta: às 13h10min. Duração de cada voo: 1 hora e 50 minutos

Pelotas: às 15h55min. Volta: às 7h35min. Duração de cada voo: 55 minutos.

Dia 28: