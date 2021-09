Starbucks abre primeira unidade no RS e confirma três no Aeroporto Salgado Filho

A primeira unidade da rede norte-americana de cafeterias Starbucks já está servindo as bebidas icônicas da marca no Rio Grande do Sul. A filial começou a funcionar nesta quinta-feira (16) no BarraShoppingSul, em Porto Alegre.

Outra novidade para os amantes das bebidas, lanches, doces e dos ambientes da marca é que o Aeroporto Internacional Salgado Filho terá três unidades até dezembro. A informação foi repassada por nota pela SouthRock, operadora licenciada da marca no Brasil.

Em maio, foi anunciado que a rede desembarcaria no Estado no segundo semestre deste ano. Seriam cinco lojas. Haviam sido confirmadas uma na Galeria Chaves, no Centro Histórico onde o imóvel já está alugado na entrada do centro comercial, e que seria a primeira na Capital, outra no BarraShoppingSul, que acabou inaugurando a chegada da marca , e uma no ParkShopping Canoas, que é do mesmo grupo dono do Barra. Os demais endereços não haviam sido revelados.

Com as três do aeroporto, serão seis pontos no total. Tapume colocado na fachada da loja do shopping da Zona Sul, no fim de agosto, já havia despertado a atenção para a estreia em breve.

"Com essas seis lojas, a empresa pretende empregar cerca de 80 partners (colaboradores) gaúchos e gerar por volta de 360 oportunidades de empregos indiretos", diz a

Na mesma nota, a diretora geral da Starbucks no Brasil, Claudia Malaguerra, falou sobre o entusiasmo em abrir a primeira loja. "Estamos ansiosos para nos conectar com a comunidade e construir relacionamentos significativos com nossos clientes gaúchos ao mesmo tempo em que olhamos para um futuro empolgante no estado", definiu a executiva, no comunicado.

Filial no BarraShopping ocupa área de 100 metros quadrados no nível Jockey. Foto: Starbucks/Divulgação

No BarraShoppingSul, a loja fica no Piso Jockey e gerou 14 empregos. Um dos atrativos na decoração é um painel artístico na área de 100 metros quadrados. Além das bebidas e comidinhas, os frequentadores terão acesso ao programa de fidelidade Starbucks Rewards, com benefícios, e serviços de pedidos por celular, cuja data de operação ainda não foi definida, informou a SouthRock.

A cafeteria funciona de segunda a sábado, entre 10h e 22h, e aos domingos, das 11h às 21h.

No anúncio dos planos de instalação no Estado, os representantes da rede e da parceira informaram que cada loja, com tamanho médio de 150 metros quadrados, tem investimento de cerca de R$ 1,5 milhão e abrirá 12 empregos.

Outra projeção é que se pretende abrir 20 pontos nos próximos anos em diversos locais do Rio Grande do Sul.

A instalação na Galeria Chaves não tem data ainda e pode ser em outubro. A expectativa era setembro, mas acabou adiada. Já começaram as obras para adaptar o espaço às exigências do layout e equipamentos da cafeteria. Um elevador está sendo instalado na ligação do térreo com o subsolo e teve de ser feito um reforço na estrutura. A loja terá dois níveis, o da Rua dos Andradas e no primeiro andar, como um mezanino.