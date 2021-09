Grupo Uniftec anuncia investimentos de R$ 100 milhões para a próxima década

Com seis unidades em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Novo Hamburgo e Porto Alegre, o Grupo Uniftec anunciou estratégias que contemplam investimento de R$ 100 milhões para os próximos 10 anos. De acordo com o reitor e fundador, Claudio Meneguzzi Jr, a instituição investirá em todas as unidades de Ensino Superior e no lançamento do Colégio Polyuni. “Planejamos, organicamente, para os próximos 10 anos, mais de R$ 100 milhões em investimentos próprios e estamos em fase avançada de estudos para agregar a isso um crescimento inorgânico, resultado de aportes externos, com a entrada de parceiros em nossas instituições e empresas, mas com o cuidado de manter a autonomia e estratégia”, registrou durante a solenidade que marcou os 30 anos do grupo.

Meneguzzi Jr. citou que o ecossistema da organização, que integra setor educacional e produtivo, tem vários investimentos em startups e na TecnoBridge, empresa tecnológica que atua em áreas inovadoras, como Inteligência Artificial e Realidade Imersiva, dentre outras novas tecnologias. “Isto nos permite ter, como clientes, grandes empresas brasileiras”, complementou.

Também anunciou alterações na estrutura de capital do grupo, que passa a operar como uma holding educacional com a marca Ecoinove - Ecossistema de Inovação Educacional. A mudança é necessária devido à ampliação de atuação do grupo na área de educação para além do ensino superior, que passa a contar com a marca Polyuni, um colégio de alto desempenho surgido da necessidade de formar capital humano diferenciado já a partir do ensino médio. “Constatamos que, em nosso mercado, não temos uma escola de alta performance no ENEM que esteja entre as 100 melhores ranqueadas no Brasil. Isso nos motivou a criar esta oferta contemporânea, com metodologia própria e alinhada com o ecossistema Ecoinove e diretrizes do novo ensino médio”, adiantou.

Entre os objetivos do Colégio Polyuni estão o alinhamento da teoria à prática, utilizando os laboratórios e salas pedagógicas, aproximando e contextualizando o universo cotidiano dos estudantes; a implantação do Programa Preparatório para o Mundo do Trabalho; e o incentivo à participação dos estudantes em olimpíadas de diversas áreas do conhecimento, de âmbito nacional e internacional. O processo seletivo abrirá em outubro e as aulas, em turno integral, começam no primeiro semestre de 2022. A primeira turma, de 40 alunos, será dividida entre 75% e 80% pagantes e 20% a 25% de bolsistas mérito, selecionados a partir de análise de ficha socioeconômica e provas.

O grupo tem, atualmente, 12 mil alunos, 364 professores e 242 funcionários. Seu início, em 1990, foi por meio de uma pequena escola de informática, a Datapro, que se tornaria, em 1995, a rede de franchising Tecnológica DataBrasil e, em 1997, a escola Técnica TecBrasil. Em 2002, o credenciamento pelo Ministério da Educação da Faculdade de Tecnologia Ftec inaugurou uma nova fase para a instituição, que em 10 anos agregaria o ensino a distância ao seu portfólio, hoje composto por 58 cursos de graduação, 22 de pós-graduação e 331 livres. Em 2014, foi implantado o Laboratório de Tecnologia e, em 2016, houve o credenciamento como Centro Universitário UniFtec. A estimativa é que, em três décadas, o grupo tenha formando mais de 18 mil alunos.