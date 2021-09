Conselho da Anatel inicia reunião para votar proposta final de edital do 5G

O conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) começou no período da tarde desta segunda-feira (13) a reunião para votar o termo final do edital do 5G e apreciar a proposta do relator, Emmanoel Campelo.

A preparação do edital está completando três anos. As consultas públicas foram abertas pela agência reguladora em setembro de 2018.

A primeira versão foi finalizada pela Anatel em fevereiro deste ano. Dali seguiu para revisão do Tribunal de Contas da União (TCU). Por sua vez, a Corte devolveu o edital com seus apontamentos para a Anatel no fim de agosto.