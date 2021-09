JC reconhece a excelência da pesquisa no campo

Pesquisadores que trabalham para a evolução da tecnologia voltada à agricultura e à pecuária, bem como para a preservação ambiental no campo, foram homenageados na tarde desta quinta-feira (9) durante solenidade do Prêmio O Futuro da Terra.

Consolidado como referência no reconhecimento a pesquisas e trabalhos que contribuem para aperfeiçoar o desempenho do agronegócio gaúcho, o Prêmio O Futuro da Terra chegou à 25ª edição. O prêmio, realizado pelo Jornal do Comércio em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), teve uma cerimônia em formato híbrido, com a presença de autoridades na casa da Assembleia Legislativa, na Expointer, e transmissão online ao vivo no site do JC e canais do jornal nas redes sociais.

O diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, destacou que “o desenvolvimento da pesquisa foi responsável pela transformação do agronegócio brasileiro num dos mais competitivos do mundo”. Em seu discurso na abertura do evento, Tumelero observou que “é motivo de muito orgulho e alegria prestar esta homenagem a estes grandes protagonistas do setor agropecuário, que muitas vezes não são reconhecidos publicamente pelas suas fundamentais contribuições”, completou o diretor de Operações do JC.

Os 13 premiados nas categorias Cadeia de Produção e Alternativas Agrícolas, Inovação e Tecnologia Rural, Preservação Ambiental e Startup do Agronegócio, além do Prêmio Especial, participaram através de vídeo, agradecendo a homenagem.

