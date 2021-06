Corsan e IFC firmam financiamento no valor de R$ 300 milhões

Em reunião virtual com participação do governador Eduardo Leite, a Corsan assinou nesta quarta-feira (30) um financiamento no valor de R$ 300 milhões com a International Finance Corporation (IFC), vinculada ao Grupo Banco Mundial. A companhia de saneamento gaúcha se torna a primeira empresa da América Latina a aderir à iniciativa Utilities for Climate (U4C – Serviços Públicos para o Clima), da IFC.

O empréstimo é voltado para ações de redução de perdas de água e eficiência energética componentes de um projeto da ordem de R$ 453 milhões. “É uma iniciativa importante pelo impacto econômico, devido à redução de custos da companhia, o que beneficia a população também com diminuição de custos e na maior capacidade de investimento, qualificando os serviços, mas em segundo lugar, e não menos importante, muito conectada a um senso de responsabilidade socioambiental”, afirma Leite.

O investimento em redução de perdas absorverá 80% dos recursos e contempla as perdas físicas, que são relativas à água perdida no sistema de distribuição, e as comerciais, referentes à água consumida em ligações irregulares e não cobrada. Para eficiência energética, serão destinados o restante dos recursos, a serem aplicados na troca de bombas obsoletas e outros equipamentos com alto consumo de energia elétrica.

A IFC está provendo conhecimento e capacitação no âmbito da iniciativa U4C, a fim de apoiar os esforços da Corsan para reduzir as perdas de água. A iniciativa visa combinar consultoria e investimento para ajudar os clientes a lidar com suas necessidades mais urgentes e estabelecer relacionamentos de longo prazo.

“A relação da Corsan com a IFC vai além do financiamento. É uma parceria que abre perspectivas promissoras para a companhia e muito pode contribuir para uma mudança de realidade no saneamento do País”, comenta o diretor-presidente da Corsan, Roberto Barbuti. Atrelado à operação, a companhia firmou compromisso com o IFC de cumprir um Plano de Ação Socioambiental, no qual estão estabelecidas metas de adaptação às melhores práticas do mercado em termos de governança ambiental, social e corporativa (ESG, na sigla em inglês), incluindo o desenvolvimento de um sistema de gestão socioambiental, práticas relacionadas a condições de trabalho e, ainda, saúde e segurança de comunidades e outras partes interessadas. O empréstimo terá prazo de oito anos, incluindo dois anos de carência. O desembolso dos recursos deve ocorrer nos próximos meses.