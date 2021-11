Faixas Leste e Sul do RS podem ter chuva isolada e passageira nesta quarta-feira

O vento Leste/Sudeste definirá as condições em parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (1º).

A expectativa é de variação de nuvens com pancadas isoladas e passageiras de chuva nas faixas Leste e Sul do Estado, especialmente na Costa Doce, Litoral, Grande Porto Alegre e Serra. As informações são da Metsul Meteorologia.

No Oeste e nas Missões o sol predomina e propicia um maior aquecimento em relação às demais áreas. A máxima poderá oscilar ao redor de 30°C. A quinta e a sexta-feira (3) terão ar mais seco e generalizado pelo Rio Grande do Sul com períodos de nuvens nos Campos de Cima da Serra, Litoral e Costa Doce.

O sol predomina nesta quarta-feira (1º ) e nos próximos dias na Capital, porém, a circulação de vento Sul/Sudeste mantém a temperatura amena e a chegada de umidade formando nuvens. Não se descarta eventuais episódios de garoa passageira. No fim de semana o calor retorna a partir da tarde de sábado (4).

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 29°C

Mínima: 12°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 25ºC

Mínima: 19ºC