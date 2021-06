Starbucks abre unidade no BarraShoppingSul no segundo semestre

Cumprindo a meta de desembarcar no Rio Grande do Sul no segundo semestre deste ano, a rede de cafeterias Starbucks anunciou, nesta quinta-feira (17), a abertura de sua primeira loja em shopping center no Estado, e vai ser no BarraShoppingSul, em Porto Alegre.

A data de inauguração da cafeteria ainda não foi divulgada.

primeira filial da rede no RS será na Galeria Chaves A previsão da empresa é de inaugurar mais de 20 unidades na Capital, nos próximos anos, além de lojas no Interior. A, no Centro Histórico. Também estão previstas unidades na Rua dos Andradas, em outubro ou novembro.

De acordo com a SouthRock, operadora licenciada da Starbucks no Brasil, os clientes do Barra terão a oportunidade de "desfrutar da calorosa e acolhedora Experiência Starbucks, enquanto degustam seu café-arábica e as bebidas artesanais de alta qualidade".

“Estamos entusiasmados com a chegada da Starbucks ao Rio Grande do Sul e em nos conectarmos com a comunidade local, que, assim como nós, é apaixonada por café. Nosso café traz a diversidade de regiões do mundo todo para a cultural cafeeira local, como os clientes que constroem a singularidade e tradição de Porto Alegre”, destaca Claudia Malaguerra, diretora-geral da Starbucks Brasil em nota.

Entre as especialidades da rede, estão o café-arábica de alta qualidade e as bebidas artesanais icônicas. Também serão oferecidos itens exclusivos do cardápio brasileiro, como o Starbucks Frappuccino de Brigadeiro e a Coxinha de Frango.