Parada desde março, GM de Gravataí deve retomar produção em julho

contratos suspensos desde março Comdeste ano, a fábrica da General Motors (GM) de Gravataí deve retomar a produção no dia 19 de julho. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Porto Alegre (STIMEPA), a montadora emitiu um comunicado aos trabalhadores nesta terça-feira (25) prevendo o retorno de dois terços da operação.

A empresa afirmou verbalmente ao sindicato que os trabalhadores do primeiro e segundo turno, que estão em lay-off, devem voltar aos postos em julho. Já o terceiro turno segue sem previsão de retorno. A unidade da GM trabalha atualmente apenas com as equipes de manutenção.

Contatada pelo JC, a montadora emitiu nota sobre a situação da unidade gaúcha indicando que trabalha "com fornecedores para retomar a produção o mais rápido possível". A empresa não apontou a data de retomada, mas não desmentiu a informação do sindicato. Segundo a GM, a cadeia de suprimentos é afetada na América do Sul devido a impactos da pandemia e pela recuperação do mercado mais rapidamente do que o esperado.

férias coletivas, anunciadas em janeiro Toda a força de trabalho na unidade de Gravataí teve os contratos suspensos em 5 de abril, devido à falta de insumos. A fábrica já estava parada devido a