Em live do Lide RS, Melo diz que quer marcar gestão por incentivo ao desenvolvimento

Convidado pelo Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul (Lide-RS) para participar da 15ª edição do Lide Live, na noite desta quarta-feira (19), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, falou aos empresários gaúchos sobre as perspectivas para a gestão da Capital. Dentre as principais abordagens, destacou que quer marcar sua administração por ações voltadas ao empreendedorismo, incentivo ao desenvolvimento da cidade e à proteção social.

"Nosso governo tem um traço voltado ao desenvolvimento e à inovação, quero marcar a gestão como amiga do empreendedor, facilitando a abertura de negócios e desburocratizando a atração de investimentos", disse.

Melo enfatizou ainda a intenção de não aumentar impostos na Capital. "Vamos tentar aumentar a arrecadação sem aumentar impostos", destacou, apontando ainda o cancelamento do reajuste do IPTU.

revitalizar o Centro Histórico Cais Embarcadero O prefeito ressaltou também a proposta de, defendida desde a campanha eleitoral que o elegeu, e garantiu que vai melhorar o cenário da região. "Invistam no Centro, que vocês vão ganhar dinheiro, porque vou melhorar o Centro. Oé só um pedacinho do que pode ser feito", disse, ressaltando ainda a intenção de "diminuir o muro da vergonha", referindo-se ao Muro da Mauá.

Na live, conduzida pelo presidente do Lide, Eduardo Fernandez, Melo disse ainda que coordena um projeto para melhorar as entradas da cidade, consideradas por ele "muito feias", e que aposta na finalização dos projetos de revitalização de trechos da Orla do Guaíba e nos investimentos no Cais Mauá e na concessão do Parque da Harmonia como formas de atrair turistas para a Capital, evitando que a cidade siga sendo apenas passagem para os visitantes que se direcionam à Serra.

decreto municipal publicado nesta quarta-feira (19) O comandante do Paço Municipal falou também das dificuldades em gerir a cidade em meio à pandemia, voltou a defender o equilíbrio entre saúde e economia, e destacou o, que avançou em flexibilizações para os setores, adequando as atividades da Capital ao Sistema 3As de controle estadual da pandemia. "Com o decreto regional todas as atividades estão voltando a funcionar", ressaltou.

mobilidade urbana privatizar a Carris, Problemas antigo da cidade, como a, também foram abordados. "Nós temos desafios postos pela pandemia, mas coisas que se escancararam, como a integração do transporte coletivo. Hoje, é o pobre que financia a mobilidade urbana da cidade", avaliou. O prefeito reafirmou que vaimas disse que precisa discutir a questão da mobilidade também, "que faliu antes da pandemia".

Ao encerrar sua participação no encontro virtual, que durou menos de uma hora, Melo defendeu ainda uma "verdadeira reforma tributária no Brasil", voltada à diminuição de impostos aos menos favorecidos, e informou que busca uma aliança com outros prefeitos de capitais, como os de São Paulo (SP) e Curitiba (PR), para evitar mudanças no ISS dos municípios. Falou também que tinha a expectativa de que a gestão do presidente Jair Bolsonaro fosse "de um governo que desestatizasse, o que não aconteceu".