Creral recebe licença para construção de nova termelétrica

A cooperativa de energia Creral, que tem sede em Erechim, obteve a Licença de Instalação (LI) da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) para dar prosseguimento ao projeto da termelétrica Litoral Norte que será instalado no município de Capivari do Sul e que utilizará a casca de arroz como combustível para gerar energia. “Já estamos trabalhando há dois anos neste empreendimento, a licença nos possibilita dar mais um passo, agora vamos trabalhar no projeto executivo e na contratação dos equipamentos de geração e infraestrutura”, informa o presidente da Creral, Alderi do Prado.

A usina terá potência instalada de 5 MW (cerca de 0,13% da demanda média de energia do Rio Grande do Sul) e vai consumir 40 mil toneladas de casca de arroz por ano. O investimento na planta é estimado atualmente em cerca de R$ 40 milhões. A casca será fornecida por empresas arrozeiras dos municípios de Capivari do Sul, Santo Antônio da Patrulha e Palmares do Sul. O terreno de 33 mil metros quadrados para a instalação do empreendimento já foi comprado e o ponto para conexão com sistema interligado nacional aguarda definição do Grupo CEEE.

Além da Creral a nova usina conta também com a participação das empresas BR Energia, Minozzo Participações, Energia 203 e Enerbio. A termelétrica Litoral Norte será o segundo empreendimento a ser alimentado com casca de arroz a ser construído pela cooperativa. Desde 2018, o grupo opera a unidade São Sepé de 8 MW de potência, localizada no município de São Sepé