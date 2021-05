UE retoma negociações sobre acordo nuclear com o Irã nesta quarta-feira

As tratativas por um acordo nuclear com o Irã serão retomadas nesta quarta-feira (19), anunciou nesta terça-feira (18), a União Europeia (UE) por meio de um comunicado. A publicação veio após reportagem da BBC indicar que "fontes ligadas às negociações informarem que grandes progressos foram feitos e que notícias importantes devem ser anunciadas nesta quarta-feira".

Há meses, o bloco vem fazendo esforços para salvar o acordo. De acordo com o documento, "os participantes continuarão suas discussões com vistas a um possível retorno dos Estados Unidos ao Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês)" e sobre como garantir a implementação plena e efetiva do acordo.

No momento, as tratativas ocorrem de maneira indireta, com representantes do chamado P5+1, com exceção dos EUA, se reunindo com as autoridades iranianas. O grupo abrange China, França, Reino Unido e Rússia, integrantes permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), além de Alemanha e a UE.

Representante da Rússia para Organizações Internacionais em Viena, Mikhail Ulyanov afirmou nesta terça (18) pelo Twitter que houve "progresso significativo" nas tratativas. Entretanto, ele destacou que "questões não resolvidas" ainda permanecem e os negociadores precisam de mais tempo e esforços para finalizar um acordo.