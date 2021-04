Com 40 anos de história, Hotel Lar Residence encerra atividades em Porto Alegre

atingiu em cheio o setor hoteleiro no último ano Empreendimento familiar com 40 anos de história, o Hotel Lar Residence, localizado na Rua Demétrio Ribeiro, 601, no Centro de Porto Alegre, fechará as portas nesta sexta-feira (30). O destino ainda é incerto: os sócios avaliam se irão vender o prédio para quem quiser assumir a operação ou os apartamentos separadamente. A única certeza foi a de que era melhor encerrar as atividades dadas as dificuldades de manter o negócio desde a chegada da pandemia da Covid-19, que

Especializado em hospedagem residencial, com estrutura para longas estadias, o empreendimento foi um dos primeiros apart-hotéis da Capital. Funcionava como um prédio de apartamentos com serviços de hotelaria como recepção 24h, café da manhã, camareira, garagem com manobrista, entre outros.

Fundado por Israel Golbspan, o negócio seguiu sob a gestão da família. Seu filho, Enio Golbspan administrava o local com outros três sócios - filhos e netos do criador.

Até 2020, o negócio seguia lucrativo."Tínhamos uma clientela bastante fiel, sempre com moradores entre os clientes. A localização é ótima, perto de órgãos públicos, do Teatro São Pedro e da Orla do Guaíba, revitalizada há pouco tempo", lembra Enio Golbspan.

A definição pelo fechamento das portas foi com o objetivo de garantir a indenização dos 12 funcionários que foram demitidos que seguiam na operação e de evitar o agravamento das finanças. A família vai focar, agora, no setor imobiliário, onde já atua através da empresa Konstroy Administração de Imóveis.

Em sua história, o Lar Residence já hospedou nomes importantes como os músicos Baden Powell e João Bosco, além de oferecer longas estadias para diversos jogadores e treinadores da dupla GreNal nas décadas de 80 e 90.