Marcas mais lembradas do RS já são conhecidas

O evento mais importante do ano para reconhecer empresas e instituições que se destacam em seu segmento e na ação estadual já está no ar. A divulgação dos resultados da edição de 2021 do Marcas de Quem Decide foi feita em transmissão online, que pode ser acompanhada no canal do JC no YouTube.

Realizada pelo Jornal do Comércio, em parceria com a Qualidata, a pesquisa é a única que mede tanto a lembrança, quanto a preferência, de um público seleto: gestores de negócios e altos executivos do Rio Grande do Sul. Com isso, apresenta o panorama completo das marcas que estão na mente e no coração do público em 71 setores da economia e 4 categorias especiais (Proatividade na Pandemia, Grande Marca Gaúcha do Ano, Marca Gaúcha Ambiental e Marca Gaúcha Inovadora).

Na abertura da edição de 2021, o diretor de Operações do JC, Giovanni Tumelero, destacou o papel do reconhecimento ao trabalho das empresas em desenvolver suas marcas e como vêm atuando em um momento de dificuldades.

"As marcas de Quem Decide juntas representam uma parcela significativa do PIB do RS e serão importantes na recuperação da economia", observou Tumelero.

O governador Eduardo Leite lembrou que o tema do evento é muito apropriado por indicar a superação de quem quem faz negócios. "Tivemos avanços importantes em 2020, apesar dos impactos da pandemia", disse Leite.

O diretor da Qualidata, responsável pela pesquisa Marcas de Quem Decide, Paulo Di Vicenzi, observou uma característica marcante da iniciativa: “Esse é o mais abrangente estudo de marcas. Quem fala isso não sou eu, é o mercado.”

A apresentação foi comandada pelo colunista do JC Ivan Mattos, e a produção e projeto da edição de 2021 ficou com a Storia Eventos.

Beatriz Moraes, diretora da Storia, reforçou que "o JC coloca holofotes nas pessoas que constroem e inspiram o mundo das marcas". "E estar na produção junto com a equipe do jornal é um orgulho para a Storia, além de ser desafiador e cheio de oportunidades que surgem nesse cenário de pandemia", valoriza Beatriz.