Pesquisa destaca marcas com mais proatividade na pandemia

A novidade no elenco da edição de 2021 do Marcas de Quem Decide é a categoria Proatividade na Pandemia. A pesquisa que embasa o resultado das mais lembradas inseriu a maior crise sanitária da história recente como fator de diferenciação, neste caso pelas ações que contribuíram desde a assistência a ações de apoio para proteção das pessoas e solidariedade.

São 10 nomes do setor empresarial em diversos segmentos que entraram na categoria. O nome da rede varejista de supermercados Zaffari liderou a lista. Entre as marcas reconhecidas, estão hospitais, indústrias e estabelecimentos que lidam com saúde.

Claudio Luiz Zaffari, diretor do Grupo Zaffari, afirmou que a liderança da marca é resultado do trabalho de todos os colaboradores da empresa, no sentido de obter os melhores resultados com as comunidades onde atuam. "Em especial neste período, onde vivemos as dificuldades de uma pandemia, todos os dias estamos a disposição de nossos clientes em nossas diversas operações", destacou.

O Marcas é uma parceria do Jornal do Comércio e Qualidata.

Uma ação que marcou a largada do combate à pandemia em Porto Alegre uniu três marcas reconhecidas na edição de 2021 . Zaffari, Gerdau e Hospital Moinhos de Vento, além de Ipiranga, financiaram a montagem de um anexo no Hospital Independência para ampliar leitos clínicos para casos com Covid-19 no SUS.

Confira as 10 marcas com mais Proatividade na Pandemia