Fruki inaugura Centro de Distribuição em Farroupilha

Para acompanhar o crescimento projetado para os próximos anos, a Bebidas Fruki inaugurou recentemente seu novo Centro de Distribuição (CD) em Farroupilha. O complexo permitirá à empresa dobrar sua capacidade de armazenagem e expedição na Serra Gaúcha. Entre os diferenciais, a estrutura irá dispor de veículos elétricos para maior sustentabilidade na operação.

Projetado para ter uma operação eficiente e mais sustentável, a área de 2,7 mil metros quadrados possui capacidade de armazenagem de 1,4 mil posições pallet (175 mil pacotes), podendo receber e expedir 40 mil caixas ao dia. O novo CD incorpora a operação do antigo espaço de Caxias do Sul e vai abastecer 50 municípios das regiões de Boa Vista até Cambará do Sul, com 100% do portfólio de produtos Fruki.

"A operação logística vai ganhar mais agilidade e acompanhar a expansão da empresa para os próximos anos. Além disso, um destaque são as tecnologias na operação que vamos utilizar, reduzindo os impactos de emissões atmosféricas ao meio ambiente", afirma o gerente de Logística da Bebidas Fruki, Daniel Coelho. O novo CD vai contar com empilhadeira e caminhão elétricos, com zero emissão de gases de efeito estufa de forma direta, redução da poluição sonora e menores custos de operação. O investimento nessas novas tecnologias faz parte do projeto estratégico da empresa intitulado Logística Verde, que tem como objetivo reduzir os impactos ambientais da operação logística da empresa.

Até a metade de 2021, os caminhões elétricos vão representar 5% da frota total da Bebidas Fruki enquanto as empilhadeiras passam a corresponder por 18%. O objetivo é ter 30% de toda frota nesse modelo até 2030. Além do novo CD em Farroupilha, a Bebidas Fruki possui centros de distribuição em Lajeado, instalado junto à fábrica, Canoas, Pelotas, Santo Ângelo e Blumenau (SC).