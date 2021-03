Empresários aguardam volta da cogestão e debatem com Melo retomada de atividades

cogestão Vinte entidades representativas dos principais setores econômicos de Porto Alegre reúnem-se no final da tarde desta terça-feira (16) com o prefeito Sebastião Melo para alinhavar a retomada de atividades, caso seja confirmada a volta daa partir da próxima semana. Lideranças do varejo, de eventos, de bares e restaurantes e do ramo hoteleiro aguardam ansiosas pela possibilidade de voltar a abrir a portas e defendem a necessidade de maior previsibilidade para os negócios durante a pandemia.

gravamento da crise sanitária Os empresários irão expor ao prefeito a situação de seus segmentos e debater como podem se planejar diante do ae, consequentemente, econômica. O grupo aposta na predisposição do prefeito em liberar as atividades, tão logo isso seja possível, para garantir a sobrevivência dos negócios.

Buscam também a manutenção da cogestão, e que não haja nova suspensão do modelo, como forma de garantir previsbilidade às atividades.

Paulo Kruse, presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas-POA), destaca que o momento é de muita angústia para o empresariado. "Estamos cientes de que a situação da pandemia está muito difícil, mas precisamos ter um Norte, pois se continuarmos mais tempo como estamos hoje, o empresário terá de fechar", enfatiza.

O dirigente ressalta a impossibilidade de os setores seguirem arcando com impostos e obrigações enquanto os serviços estiverem limitados. "Como vamos trabalhar e nos mantermos sem faturamento? É inviável", desabafa.

Os setores, assim como o prefeito, defendem que o fechamento do comércio não será responsável por garantir a queda dos indicadores da Covid-19, e atribuem às aglomerações desnecessárias a progressão dos casos.

Fecomércio-RS , por exemplo, tem intensificado campanha para que o governo "faça a sua parte" e ressaltado que parar as atividades não é a solução. Com a campanha #OComércioQuerTrabalhar, busca sensibilizar sociedade e governo de que o fechamento das atividades comerciais expõe empresas e famílias a situações extremas.