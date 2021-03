Grupo Imec confirma primeira loja da rede em Porto Alegre

atuação no interior do Rio Grande do Sul há 65 anos Com, o Grupo Imec anuncia a chegada da marca a Porto Alegre. A loja, instalada no antigo prédio da Copagra, na Ramiro Barcelos, 430, terá ampla área de vendas, com aproximadamente 40% destinada a produtos frescos e perecíveis. A inauguração está prevista para o final deste ano.

“Tivemos um ciclo muito marcante em 2020. Foi um ano difícil, mas nos estruturamos para um processo de expansão orgânica sustentado no excelente relacionamento que construímos junto a nossos colaboradores, clientes e fornecedores. Chegar a Porto Alegre será um marco na nossa trajetória”, ressalta o diretor-presidente do Grupo Imec, Leonardo Taufer.

A previsão é de que a nova unidade irá gerar 130 empregos diretos e 70 indiretos Foto: Frederico Sehn/Divulgação/JC

O Desco Super&Atacado é formato do grupo misto de supermercado e atacado que trabalha com variedade de 7 mil itens de mercearia, higiene e limpeza, perecíveis e bazar direcionados ao atendimento de consumidores finais e empreendedores com a necessidade de abastecer os seus negócios. A unidade da Ramiro Barcelos contará com estacionamento com cerca de 40% de vagas cobertas, acesso facilitado com entradas pela Ramiro Barcelos, uma das principais vias de entrada e saída de Porto Alegre, e pela Gaspar Martins.

A previsão é de que a nova unidade irá gerar 130 empregos diretos e 70 indiretos. Além de aceitar uma ampla variedade de meios de pagamento, o Desco trabalha com cartão próprio com inúmeras vantagens para os clientes, como ofertas especiais e prazo de até 45 dias para o pagamento das compras.